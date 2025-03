Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo baixa, gasolina nem por isso

Os preços dos combustíveis prosseguem segunda-feira a tendência de descida registada nas duas últimas semanas.

Desta vez, no entanto, essa baixa deverá registar-se apenas nos dois cêntimos por litro do gasóleo segundo o Automóvel Clube de portugal, já que a gasolina não deverá registar qualquer oscilação.

A confirmarem-se estas previsões do sector, poderá contar com o litro da gasolina simples 95 a 1,692 euros no arranque da próxima semana, com o gasóleo simples a cifrar-se nos 1,581 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

