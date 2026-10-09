Preços dos combustíveis na segunda-feira: gasóleo ''alivia'' pouco, gasolina tem subida robusta

O arranque da próxima semana será marcada por uma pequena descida no preço do gasóleo, e por uma subida acentuada na gasolina.

Para a próxima segunda-feira espera-se uma descida de 1 cêntimo por litro no gasóleo, enquanto a gasolina entra em contra ciclo com um aumento de 5 cêntimos/litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal-

A confirmarem-se estes movimentos, significa que o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,136 euros/litrom, e a gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 2,123 euros.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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