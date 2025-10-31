 Pesquisa
Preços dos combustíveis: litro do gasóleo ''dispara''; gasolina não fica atrás

13:17 - 31-10-2025
 
 
Se ficou incomodado no início desta semana com a subida de dois cêntimos por litro no preço do gasóleo, então vai ficar entusiasmado com o aumento dos 4,5 cêntimos/litro que estão previstos para a segunda-feira.

Quem tiver carro alimentado a gasolina também não ficará a rir-se: a descida de 2 cêntimos/litro registada esta semana será anulada com uma subida "solidária" no mesmo valor, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estas previsões, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,590 euros, com o da gasolina simples 95 a chegar aos 1,705 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

