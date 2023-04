Preços dos combustíveis: gasóleo volta a descer e gasolina a subir na segunda-feira

O preço do gasóleo simples deverá manter, na segunda-feira, a tendência de descida registada esta semana: menos dois cêntimos, com o preço médio por litro a situar-se nos 1,487 euros.

Negativo é o facto de a gasolina simples 95 continuar no mesmo tom de subida: o litro deverá aumentar 2,5 cêntimos no início da próxima semana, para atingir um valor médio de 1,672 euros.

Segundo o Jornal de Negócios, esta sexta-feira deverão ser revistas as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço de ambos os combustíveis.

Recorde-se que, neste mês, a redução do desconto do ISP baixou 1,9 cêntimos/litro no gasóleo, e 0,9 cêntimos/litro na gasolina face a Fevereiro.

Em relação aos preços médios por litro de ambos os combustíveis, é necessário ter em atenção que depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

