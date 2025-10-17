 Pesquisa
Actualidade

Preços dos combustíveis: gasóleo volta a baixar na segunda-feira; gasolina nem por isso

11.01h
 
 
Preços dos combustíveis: gasóleo volta a baixar na segunda-feira; gasolina nem por isso

Os preços dos combustíveis na segunda-feira vão ter um comportamento desigual: o litro do gasóleo deverá descer 1,5 cêntimos por litro, com a gasolina a dever manter o mesmo valor pela segunda semana consecutiva.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal segundo dados do sector, o litro do gasóleo simples poderá fixar-se nos 1,527 euros, com o da gasolina simples 95 a ficar nos 1,698 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Euro NCAP mete a pata na poça: mostra MG S6 EV antes da estreia

Euro NCAP mete a pata na poça: mostra MG S6 EV antes da estreia

Alfa Romeo Tonale ganha nova cara com motores actualizados

Alfa Romeo Tonale ganha nova cara com motores actualizados

Novo Toyota Corolla ganha visual radical… em modo 100% eléctrico?

Novo Toyota Corolla ganha visual radical… em modo 100% eléctrico?

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.