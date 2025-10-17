Preços dos combustíveis: gasóleo volta a baixar na segunda-feira; gasolina nem por isso

Os preços dos combustíveis na segunda-feira vão ter um comportamento desigual: o litro do gasóleo deverá descer 1,5 cêntimos por litro, com a gasolina a dever manter o mesmo valor pela segunda semana consecutiva.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal segundo dados do sector, o litro do gasóleo simples poderá fixar-se nos 1,527 euros, com o da gasolina simples 95 a ficar nos 1,698 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

