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Preços dos combustíveis: gasóleo vai bater novo recorde na segunda-feira

10:46 - 18-09-2026
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Preços dos combustíveis: gasóleo vai bater novo recorde na segunda-feira

Nova semana, novos aumentos nos preços dos combustíveis: tem sido esta a sina no último mês para quem precisa do automóvel para o dia a dia

Para a próxima segunda-feira espera-se uma subida de 5 cêntimos por litro na gasolina, enquanto o gasóleo reforça a tendência com mais 6,5 cêntimos por litro devido ao conflito no Médio Oriente.

Com estes valores a incluírem já o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, vulgo ISP, significa que a gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 2,118 euros, com o gasóleo simples a bater nos 2,227 euros por litro.

Ambos os preços médios incluem os descontos das gasolineiras mas é necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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combustíveispetróleogasolinagasóleo
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Jony   13:06 - 25-09-2026
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Esta atualização do preço dos combustíveis está desatualizada uma semana. Na semana a começar dia 28 vão baixar de preço.
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