Actualidade

Preços dos combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce na segunda-feira

12:48 - 24-10-2025
 
 
Preços dos combustíveis: gasóleo sobe e gasolina desce na segunda-feira

A descida registada no preço do gasóleo na última semanas vai ser anulada na segunda-feira com o aumento em dois cêntimos por litro, com a gasolina a contrapor com uma baixa de dois cêntimos.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo sector ao Automóvel Clube de Portugal, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,543 euros, com o da gasolina simples 95 a ficar nos 1,675 euros.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

