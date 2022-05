Preços dos combustíveis: gasóleo desce e gasolina sobe na segunda-feira

O litro do gasóleo deverá baixar sete cêntimos nos postos de abastecimento, na segunda-feira, mas o litro da gasolina deverá sofrer um cêntimo de aumento, indicou o Ministério das Finanças na sexta-feira.

Se assim se confirmarem aqueles valores, no início da próxima semana a gasolina simples 95 deverá chegar aos 1,945 euros por litro, enquanto o gasóleo simples baixará para os 1,779 euros por litro.

Ambos os valores já têm em conta a manutenção das taxas do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), que irão manter-se na próxima semana.

O alívio da carga fiscal totaliza 21,5 cêntimos por litro no gasóleo e 22,5 cêntimos na gasolina, de acordo com o Ministério das Finanças.

"Na próxima semana, as taxas unitárias do ISP ficarão inalteradas, mantendo-se a aplicação dos descontos actualmente em vigor", referiu o ministério tutelado por Fernando Medina em comunicado.

O alívio da carga fiscal sobre os combustíveis, incluindo o mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias para o equivalente a uma taxa de IVA de 13%, vai manter-se em 21,5 cêntimos por litro no caso do gasóleo, e em 22,5 cêntimos por litro na gasolina.

Segundo a mesma nota do Ministério das Finanças, a situação será reavaliada em 20 de maio, adiantou o Governo.

Entretanto, a Direcção-Geral de Energia e Geologia indicou que, actualmente, custa mais 16 euros para encher um depósito de 50 litros num carro a gasóleo do que acontecia no início de 2022.

Este ano arrancou com o litro do gasóleo simples a valer 1,518 euros, em média, mas no final da última semana já custava 1,841 euros, que chegaria aos 2,066 euros sem qualquer desconto.

