Preços dos combustíveis: gasóleo dá novo salto, gasolina desce pouco

Quem tem carro alimentado a gasóleo deverá sentir-se amaldiçoado: na próxima segunda-feira será a quinta semana que este combustível deverá subir, agora com um salto de três cêntimos por litro.

Em termos acumulados, ficarão contabilizados 11,5 cêntimos/litro de aumento, reduzindo-se a diferença para o valor da gasolina, que deverá registar uma descida de um cêntimo por litro no arranque da próxima semana.

A confirmar-se este "sobe e desce", significa que o gasóleo simples deverá registar um valor de 1,639 euros/litro, com a gasolina simples 95 a fixar-se nos 1,724 euros/litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?