Preços dos combustíveis: gasóleo baixa e gasolina sobe na segunda-feira

Para quem tem carro a diesel, a notícia é menos má: o gasóleo simples poderá baixar até dois cêntimos por litro na próxima segunda-feira.

Já a gasolina simples 95 deverá iniciar a próxima semana com uma subida até um cêntimo por litro.

A confirmarem-se estas previsões, significa que o preço médio deste combustível deverá atingir os 1,72 euros/litro.

Por seu lado, o gasóleo simples poderá baixar até um valor médio em redor de 1,48 euros/litro.

Recorde-se que, até 17 de Abril, o Governo manterá inalterada a redução da carga fiscal equivalente a 34 cêntimos por litro para ambos os combustíveis.

Esta revisão reflecte a compensação da receita adicional do IVA por via de redução do ISP devido às variações dos preços dos combustíveis, a que se soma a manutenção da suspensão da actualização da taxa de carbono.

Em relação aos preços médios por litro de ambos os combustíveis, é necessário ter em atenção que depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?