Preços dos combustíveis em acalmia na segunda-feira

Se esta semana o preço do gasóleo se manteve praticamente inalterado, com a gasolina a baixar apenas meio cêntimo por litro, na próxima semana inverte-se essa tendência mas com os mesmos valores.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal, na segunda-feira o litro da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,658 euros, enquanto o gasóleo simples poderá baixar para os 1,532 euros por litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

