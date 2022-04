Preços dos combustíveis deverão ter fortes baixas na segunda-feira

O litro da gasolina deverá baixar 15,5 cêntimos já na segunda-feira, com o preço do gasóleo a descer 14,2 cêntimos por litro.

As contas foram feitas pelo Correio da Manhã, depois de revelada nova descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

A medida foi anunciada esta quinta-feira por António Costa na Assembleia da República, na abertura do debate, na generalidade, da proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2022.

A portaria que regula a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), de 23% para 13%, deverá ser hoje publicada em Diário da República, para entrar em vigor já na segunda-feira.

Em dúvida, no entanto, está a garantia de que as petrolíferas irão reflectir na íntegra estas reduções nos preços.

A nova descida do ISP irá permitir baixar em 20 cêntimos por litro a carga fiscal sobre os combustíveis, de acordo com o Governo.

A entrada em vigor da medida coincide com o fim do apoio do AutoVoucher, que termina este sábado, com um desconto de valor semelhante.

A suspensão do limite mínimo do ISP, para que seja equivalente à redução para 13% do IVA sobre os combustíveis, será aplicada durante Maio e Junho.

