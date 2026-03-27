 Pesquisa
Actualidade

Preços dos combustíveis descem segunda-feira… muito pouco!

11:19 - 27-03-2026
 
 
Preços dos combustíveis descem segunda-feira… muito pouco!

Vai haver um alívio (muito!) ligeiro nos preços dos combustíveis na próxima segunda-feira face à escalada que se tem verificado desde que os Estados Unidos e Israel entraram em guerra contra o Irão.

Para a próxima semana está prevista uma descida de meio a 1 cêntimo por litro no gasóleo, com a gasolina a poder baixar até 2,5 cêntimos/litro, de acordo com as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

A média final só ficará fechada ao final desta sexta-feira, podendo ainda registar-se alterações face à evolução das cotações internacionais do petróleo.

A confirmarem-se estas subidas, e já a contar com o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), a gasolina simples 95 deverá rondar os 1,904 euros/litro e o gasóleo simples os 2,055 euros/litro.

O agravamento nos preços dos carburantes está obviamente ligado ao agravamento da guerra no Médio Oriente com o encerramento do estreito de Ormuz.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis, com o Governo a manter os descontos do ISP em 7,6 cêntimos por litro sobre o gasóleo, e de 4,1 cêntimos sobre a gasolina.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Transit City é o novo furgão eléctrico da Ford… com raizes chinesas!

Transit City é o novo furgão eléctrico da Ford… com raizes chinesas!

Lexus RZ mais emocionante com caixa ''manual'' de velocidades

Lexus RZ mais emocionante com caixa ''manual'' de velocidades

Kia EV2 já em produção para chegar em Junho

Kia EV2 já em produção para chegar em Junho

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.