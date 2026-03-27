Preços dos combustíveis descem segunda-feira… muito pouco!

Vai haver um alívio (muito!) ligeiro nos preços dos combustíveis na próxima segunda-feira face à escalada que se tem verificado desde que os Estados Unidos e Israel entraram em guerra contra o Irão.

Para a próxima semana está prevista uma descida de meio a 1 cêntimo por litro no gasóleo, com a gasolina a poder baixar até 2,5 cêntimos/litro, de acordo com as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

A média final só ficará fechada ao final desta sexta-feira, podendo ainda registar-se alterações face à evolução das cotações internacionais do petróleo.

A confirmarem-se estas subidas, e já a contar com o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), a gasolina simples 95 deverá rondar os 1,904 euros/litro e o gasóleo simples os 2,055 euros/litro.

O agravamento nos preços dos carburantes está obviamente ligado ao agravamento da guerra no Médio Oriente com o encerramento do estreito de Ormuz.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis, com o Governo a manter os descontos do ISP em 7,6 cêntimos por litro sobre o gasóleo, e de 4,1 cêntimos sobre a gasolina.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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