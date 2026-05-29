Preços dos combustíveis com forte queda na segunda-feira

As negociações para um cessar fogo entre Irão e Estados Unidos da América, acompanhadas da reabertura do Estreito de Ormuz, já estão efeitos efeitos na descida da cotação do barril de petróleo, assim como nos preços dos combustíveis.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, segundo fontes do sector, gasóleo e gasolina poderão tombar até 12 cêntimos por litro na segunda-feira mas estas quedas deverão reduzir-se pela eventual subida do ISP.

Se tal não acontecer, o valor médio do gasóleo simples poderá baixar para 1,837 euros/litro, enquanto o da gasolina simples 95 poderá descer para 1,904 euros/litro.

Recorde-se que ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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