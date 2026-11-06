Preços dos combustíveis com forte descida na segunda-feira

Depois de sucessivos aumentos no preço do gasóleo, este combustível vai descer de forma significativa na segunda-feira, com a gasolina a reforçar a descida registada nas últimas duas semanas.

Para o gasóleo é esperada uma descida até 11 cêntimos por litro no arranque da próxima semana, enquanto a gasolina reforça essa baixa em 12,5 cêntimos/litro, segundo o Automóvel Clube de Portugal.

A confirmarem-se estes movimentos, significa que o litro da gasolina simples 95 poderá fixar-se nos 1,876 euros, enquanto o gasóleo simples deverá baixar para os 2,095 euros por litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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