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Preços dos combustíveis : gasolina desce (pouco), gasóleo sobe na segunda-feira

12:33 - 05-06-2026
 
 
Preços dos combustíveis : gasolina desce (pouco), gasóleo sobe na segunda-feira

Com o Estreito de Ormuz sem data de reabertura definida, prossegue o "sobe" e "desce" nos preços dos combustíveis para a próxima segunda-feira.

Para a gasolina está prevista a descida em 1 cêntimo por litro, de acordo com o Automóvel Clube de Portugal, contrariada pelo forte aumento em 4 cêntimos no gasóleo para a mesma quantidade

A confirmarem-se estes valores, significa que a gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,918 euros/litro enquanto o gasóleo simples deverá subir para 1,90 euros/litro.

Recorde-se que ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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