Preços do gasóleo e gasolina voltam a descer na segunda-feira

Está prevista nova descida nos preços dos combustíveis a partir de segunda-feira mas quase nem se farão sentir nos bolsos dos automobilistas quando forem atestar o depósito do seu carro.

O gasóleo poderá descer até 0,5 cêntimos por litro, com a gasolina a elevar essa redução para os 1,5 cêntimos.

A confirmarem-se ambas as baixas, o gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,547 euros por litro e a gasolina simples 95 nos 1,730 euros/litro, de acordo com o Jornal de Negócios.

Ambas as descidas destes dois derivados do petróleo seguem em linha com a negociação em baixa do ouro negro nas praças internacionais.

Os dois valores já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Ambos podem sofrer alterações, já que é só ao fim desta sexta-feira que fecham as cotações do ouro negro nas praças financeiras internacionais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?