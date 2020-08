Preços da gasolina e gasóleo sobem 3,2% em Julho com fim do confinamento

Os preços médios da gasolina e do gasóleo simples em Portugal aumentaram 3,2% em julho face a junho, com a gasolina a subir pelo terceiro mês consecutivo e o gasóleo pela segunda vez este ano, informou esta segunda-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Segundo o boletim mensal do mercado de combustíveis da ERSE, "quer os PVP [preços de venda ao público] médios dos combustíveis rodoviários e do GPL engarrafado, quer as introduções a consumo de combustíveis em Portugal aumentaram, sobretudo, devido ao levantamento progressivo das medidas de confinamento".

De acordo com o regulador, "julho registou o terceiro mês consecutivo de aumentos do PVP da gasolina simples 95, em 2020", tendo encerrado "com o PVP em tendência crescente (+3,2%) face a junho", de 1,391 euros por litro para 1,435 euros/litro, "mas ainda sem atingir os valores de março (1,451 euros/litro)".





Autor: Correio da Manhã