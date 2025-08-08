 Pesquisa
Actualidade

Preços da gasolina e gasóleo baixam segunda-feira

12:05 - 08-08-2025
 
 
Preços da gasolina e gasóleo baixam segunda-feira

Há boas notícias para a próxima segunda-feira: a gasolina vai baixar até 1,5 cêntimos/litro, mas sem conseguir anular os 2,5 cêntimos registados no arranque desta semana, enquanto o gasóleo irá ter uma descida até 3,5 cêntimos/litro.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, segunda-feira poderá esperar-se um preço médio de 1,551 euros/litro no gasóleo simples, e de 1,691 euros/litro na gasolina simples 95.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

combustíveispetróleogasolinagasóleo
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Ferrari dá um aperitivo do sucessor do SF90

Ferrari dá um aperitivo do sucessor do SF90

''Mãe, vem buscar-me, a polícia está a rebocar o meu Ferrari!''

''Mãe, vem buscar-me, a polícia está a rebocar o meu Ferrari!''

Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

Bugatti Brouillard é o novo exclusivo dos hiper carros

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.