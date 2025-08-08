Preços da gasolina e gasóleo baixam segunda-feira

Há boas notícias para a próxima segunda-feira: a gasolina vai baixar até 1,5 cêntimos/litro, mas sem conseguir anular os 2,5 cêntimos registados no arranque desta semana, enquanto o gasóleo irá ter uma descida até 3,5 cêntimos/litro.

A confirmarem-se as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, segunda-feira poderá esperar-se um preço médio de 1,551 euros/litro no gasóleo simples, e de 1,691 euros/litro na gasolina simples 95.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

