Preço do gasóleo volta a disparar na segunda-feira

O gasóleo simples deverá inverter na segunda-feira a redução de preço registada na última semana com um aumento de sete cêntimos por litro, de acordo com fontes do sector petrolífero.

Já a gasolina simples 95 deverá sofrer uma descida residual que não chegará a um cêntimo por litro.

Embora o barril de Brent, que é referência para o nosso país, tenha mantido o preço médio relativamente nivelado, a principal questão está relacionada com o aumento abrupto da cotação internacional do gasóleo.

O preço deste combustível atingiu os 980 dólares por tonelada na quinta-feira quando na última semana estava nos 855 dólares, enquanto o valor da gasolina por tonelada se manteve em níveis semelhantes.

É preciso ter em conta que o custo dos combustíveis depende sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Os preços têm em conta as variações calculadas face ao preço médio praticado no país esta semana, e anunciado pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

