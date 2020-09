Preço do gasóleo vai cair na próxima semana pela primeira vez desde Maio

Atestar o depósito de um carro com motor a combustão poderá ficar ligeiramente mais barato a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de setembro. Mas só se o carro em questão for movido a gasóleo simples, escreve o "Negócios".É que o preço deste ativo deverá cair 1 cêntimo na próxima semana, colocando um fim num ciclo de sete semanas consecutivas em que o preço do gasóleo esteve inalterado.Assim, o preço do gasóleo tem margem para recuar para os 1,228 euros por litro. A acontecer, esta será a primeira queda desde a semana iniciada a 4 de maio deste ano.No caso da gasolina simples 95, os preços deverão manter-se novamente inalterados nos 1,395 euros por litro. Será a oitava semana seguida em que o preço da gasolina não mexe.