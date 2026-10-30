Preço da gasolina volta a descer na segunda-feira, gasóleo nem por isso

Segunda-feira é expectável nova subida no preço do gasóleo, enquanto a gasolina prossegue a a contrapor essa tendência com uma descida ligeira.

Segundo o Automóvel Clube de Portugal, espera-se um incremento de 2,5 cêntimos por litro no gasóleo, e uma baixa de 2,5 cêntimos litros para a gasolina.

A confirmarem-se estes movimentos, significa que o litro da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 2,008 euros, enquanto o gasóleo simples deverá subir aos 2,215 euros por litro.

Estas previsões poderão sofrer ainda alterações caso haja "mexidas" no ISP: devido ao conflito no Médio Oriente, o Governo comprometeu-se a reduzir ou a aumentar o imposto sempre que se verifique uma variação superior a dez cêntimos.

Ambos os preços médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que esses valores dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

Texto: P.R.S.

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