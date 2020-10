Preço da gasolina vai descer na próxima semana. Gasóleo fica estável

Com a cotação do petróleo a oscilar em redor dos 40 dólares por barril ao longo das últimas semanas, também a cotação dos combustíveis no mercado europeu tem registado variações ténues, o que se reflete em preços estáveis nos postos de abastecimento em Portugal.



A tendência mantém-se para a próxima semana. Os cálculos do Negócios apontam para uma descida apenas ligeira de 0,5 cêntimos no preço da gasolina simples em Portugal a partir de segunda-feira, enquanto o preço do gasóleo deverá mesmo ficar estável.







