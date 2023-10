A Toyota já lançou as bases para a segunda geração do C-HR, um crossover profundamente renovado na estética e na tecnologia.

Pré-reservas abertas: novo Toyota C-HR ainda mais sofisticado

As pré-encomendas já estão abertas para a motorização híbrida de 1.8 litros, nesta primeira fase, nos equipamentos Comfort, Square Collection e Lounge.

Os primeiros 100 clientes a confirmarem a reserva online até ao final do ano terão à escolha a oferta de uma de três ofertas exclusivas.

Visual ainda mais desportivo

Seis anos passados sobre o lançamento do modelo original, o C-HR da Toyota reforçou a postura coupé com uma silhueta ainda mais angular e desportiva.

Com 4,36 metros de comprimento por 1,83 metros de largura e 1,56 de altura, o crossover herdou a dianteira dos novos modelos da marca nipónica.

As linhas fluidas e aerodinâmicas são conseguidas pela integração de elementos como os puxadores das portas, câmaras, radares e sensores na estrutura.

Atrás destacam-se as saliências curtas, com o spoiler a dar continuidade à janela traseira muito inclinada e, acima de tudo, a nova assinatura luminosa.

O visual musculado é reforçado pelas volumosas cavas das rodas para acomodar jantes em liga leve até 20 polegadas.

Ambiente a bordo trabalhado

Centrado no condutor, que pode configurar o posto de condução a seu gosto, dispõe de painel de instrumentos de 12,3 polegadas.



Ao centro está o ecrã táctil de infoentretenimento, com oito ou 12,3 polegadas segundo o nível de acabamento escolhido.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, admite actualizações remotas, mas as funções mais vulgares estão disponíveis em botões físicos.

A iluminação ambiente de 64 cores envolve um habitáculo bem concebido, dando a ideia de maior espaço a bordo, principalmente para quem viaja atrás.

Mesmo assim, mantém os 2,64 metros de distância entre eixos do antecessor, com a bagageira a chegar aos 388 litros de capacidade.

Segurança reforçada

Ao nível da segurança e apoio à condução, integra a última versão do Safety Sense da Toyota com funções ampliadas.

Novidade é o sistema de controlo a baixa velocidade, que atrasa a aceleração repentina ou errada caso haja risco de colidir com o veículo da frente.



Outra inovação é o assistente pró-activo de condução, que proporciona uma desaceleração suave ao aproximar-se de um veículo mais lento ou ao entrar numa curva.

Inclui ainda um auxiliar à condução que reconhece a chegada a uma curva e ajusta a força da direcção para descrever uma trajectória suave e estável.

Três níveis de equipamento

A entrada na gama faz-se, nesta primeira fase, com o bloco atmosférico de 1.8 litros de 98 cv e 142 Nm, apoiado por um propulsor eléctrico de 70 kW (95 cv).

Os 140 cv combinados, passados ao eixo dianteiro por uma caixa automática variável, levam-no em 9,9 segundos até aos 100 km/hora.

A velocidade máxima está limitada a 170 km/hora, com o consumo médio a situar-se nos 4,8 litros/100 km.

São propostos três níveis equipamentos – Comfort, Square Collection e Lounge – mas só os dois últimos estão disponíveis para pré-reserva online.



Proposto a partir de 41.765 euros, a versão Square Collection dispõe de jantes em liga leve de 18 polegadas e tejadilho Night Sky.

A bordo equipa o ecrã multimédia de 12,3 polegadas com carregador sem fios para telemóvel e sistema Smart Entry & Start, entre outros equipamentos.

A variante Lounge, proposta a partir de 44.905 euros, conta com jantes em liga leve de 19 polegadas e porta da bagageira eléctrica.

Comporta ainda tejadilho panorâmico, bancos em pele sintética e tecido, sendo os dianteiros aquecidos.

A versão Comfort, que dá entrada na gama mas que ainda não está disponível, comporta jantes em liga leve de 17 polegadas e faróis LED.

Além do painel de instrumentos de 12,3 polegadas No Interior, conta ainda de série com câmara traseira, e vários equipamentos de segurança activa.

Entre eles contam-se a velocidade de cruzeiro adaptativa, sistema de pré-colisão, manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

