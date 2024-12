Prazer de guiar um BMW une gerações no Natal

A duas semanas do Natal, as redes sociais já estão a ficar repletas de pequenos vídeos a destacarem as principais propostas das marcas automóveis para a quadra festiva.

A BMW é o exemplo mais recente ao colocar o novíssimo X3 emparelhado com a "estrela adormecida" que é o clássico BMW 1500 lançado em 1962, que deu origem à família Neue Klasse da insígnia germânica.

O filme The Gift, que está no centro da campanha, transborda de sentimento ao mostrar como o Puro Prazer de Conduzir (Sheer Driving Pleasure) une gerações mas de forma bem diferenciada.

