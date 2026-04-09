O Aquela Máquina já o tinha apreciado em Barcelona há quase dois meses, antes desta quinta-feira ser estreado o novíssimo Cupra Raval para entusiasmar dentro e fora da cidade.

Potência electrizante: Cupra Raval estreia-se abaixo dos 27.000 euros

Sempre em modo eléctrico, o compacto urbano revelou-se ao mundo com um visual francamente desportivo que faz parte do ADN da insígnia espanhola desde a sua criação.

Personalidade, estilo e emoção na electromobilidade caracterizam esta proposta que tem no preço mais "democrático" um dos seus principais trunfos… mas não só!

Um rebelde bem radical…

Rebelde, radical e anticonvencional são epítetos com que a Cupra define o "seu" Raval construído sobre a nova plataforma MEB+ do grupo Volkswagen.

O citadino eléctrico assume um visual sedutor para quem gosta de explorar emoções que vão além da condução do dia a dia, nos 4,05 metros que tem de comprimento, por 1,78 de largura e 1,52 metros de altura.

Esse estilo dinâmico reflecte-se de imediato numa proa muito agressiva com um capô muito esculpido, e decorada com várias entradas de ar, com a principal sob o pára-choques a integrar aletas activas.

A assinatura luminosa com o logótipo Cupra iluminado e os faróis Matrix LED reforçam essa personalidade, mesmo se esses recursos estejam apenas reservados nas versões topo de gama ou então incluídos num pacote opcional.

A sensação dinâmica prossegue nas laterais, como se percebe no desenho duma linha de cintura ascendente bem vincada para destacar as jantes em liga leve que podem ir de 17 a 19 polegadas.

Potência electrizante: Cupra Raval estreia-se abaixo dos 27.000 euros

O aerodinamismo é reforçado por puxadores das portas embutidos e pelo difusor nada discreto sob uma traseira distinguida por uma faixa luminosa distinta onde sobressai o símbolo da marca, sem esquecer a asa superior a prolongar a linha do tejadilho.

Chama-se a atenção para as cores da "chapa", onde sobressai o Plasma Iridescent e as pinturas baças exclusivas Manganese e Century Bronze, todas elas possíveis com combinações bicromáticas Manhattan Grey ou Midnight Black para o tecto.

… com interior refinado…

A emoção estética prossegue num habitáculo onde foi dada uma meticulosa atenção aos muitos materiais reciclados usados e aos detalhes de acabamento nos quatro ambientes que o "eléctrico" oferece a bordo.

O pacote Ahead é o mais impressionante ao incluir bancos Cup Bucket com revestimento em malha tridimensional, e elementos impressos em 3D no tabliê.

Já o posto de condução digital é definido por um painel de instrumentos de 10,25 polegadas, e um ecrã de 12,9 polegadas para o infoentretenimento onde são controladas quase todas as funções do carro, embora o volante desportivo possua alguns atalhos.

O novo sistema operativo Android que o alimenta mostrou-se fluído e intuitivo no primeiro contacto com o Raval em Espanha, com o assistente vocal apoiado por inteligência artificial a facilitar ainda mais a utilização.

É também esse "cérebro" a permitir o acesso a recursos como o YouTube e o Spotify, assim como à aplicação My Cupra para configurar através do telemóvel funções tão diversas como a climatização e a iluminação ambiente.

Não há muita largueza de espaço a bordo mas, os 2,60 metros que separam os dois eixos permitem acomodar cinco adultos com algum conforto, principalmente para quem viaja atrás, com a bagageira a oferecer uns substanciais 441 litros de capacidade.

… para a pura emoção!

O Raval foi concebido para proporcionar uma experiência de condução dinâmica, como explica a Cupra, tomando como base a plataforma MEB+ do grupo Volkswagen.

O motor eléctrico APP 290 que dá tracção às rodas dianteiras está aliado a uma bateria de células unificadas PowerCo, montadas no piso da carroçaria segundo a tecnologia cell-to-pack.

Face a outros "eléctricos" do conglomerado alemão com a mesma plataforma, assume um chassis rebaixado em 15 mm com afinação específica da suspensão, vias mais largas em 10 mm, direcção progressiva e um sistema ESC Sport dedicado.

As versão mais equipadas contam ainda com o controlo dinâmico de chassis (DCC), apoiado em amortecedores adaptativos com regulação até 15 níveis de ajuste, e regulação da regeneração energética, que inclui o modo One Pedal, nas patilhas do volante.

O objectivo está bem definido: refinar a agilidade e o dinamismo que se espera dum modelo da Cupra para uma experiência de condução divertida e emocionante, sempre bem apoiada por avançados assistentes no auxílio ao condutor.

Uma postura confirmada pelo E-Launch desenvolvido exclusivamente pela insígnia espanhola, ao proporcionar uma sensação de arranque inspirada no mundo da competição através duma iluminação e duma envolvência sonora específicas.

Duas baterias, quatro potências

São quatro as variantes do Cupra Raval, com as duas primeiras de 85 e 99 kW (116 e 135 cv) a serem alimentadas por uma bateria LFP de 37 kWh para uma autonomia superior a 300 quilómetros.

As duas versões mais potentes, de 155 e 166 kW (211 e 226 cv), equipam uma bateria NMC de 52 kWh para uma distância inferior a 450 quilómetros.

O Raval VZ assume-se como a expressão máxima de desempenho, graças aos 6,8 segundos que demora dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta tabelada nos 175 km/hora a ser apenas um pormenor.

A distingui-lo estão bancos Dinamica, suspensão DCC Sport com a rigidez reforçada em mais 5%, modo ESC OFF, jantes de 19 polegadas para pneus com 235 mm de largura, diferencial electrónico autoblocante e sistema E-Launch.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Recarga Tempo Raval 85 kW (116 cv) / não indicado LFP 37 kWh Até 318 km 11 kW AC / 50 kW DC Não indicado Raval Plus 99 kW (135 cv) / não indicado LFP 37 kWh Até 323 km 11 kW AC / 88 kW DC 23 min. (10-80%) Endurance 155 kW (211 cv) / 290 Nm NMC 52 kWh Até 445 km 11 kW AC / 105 kW DC 24 min. (10-80%) VZ 166 kW (226 cv) / 290 Nm NMC 52 kWh Até 440 km 11 kW AC / 105 kW DC 24 min. (10-80%)

A chegada ao mercado é assinalada por três edições exclusivas de lançamento, com os Dynamic e Dynamic Plus a equiparem o motor de 155 kW, e o VZ Extreme a assumir o propulsor de 166 kW; as baterias são sempre NMC de 52 kWh.

O "eléctrico" tem chegada prevista aos concessionários nacionais neste Verão, com a entrada na gama a fazer-se nos 26.990 euros; só quando as encomendas abrirem é que se conhecerá os preços de todas as variantes.

Texto: P.R.S.

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