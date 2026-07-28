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Potência refinada: do BMW M3 E30 ao BMW M Concept Neue Klasse

11.38h
 
 
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BMW M Concept Neue Klasse confirma M3 eléctrico com 1.000 cv

A BMW prossegue a sua estratégia de "encantamento" com o BMW M Concept Neue Klasse a partir do qual irá evoluir o futuro M3 eléctrico.

BMW M Concept Neue Klasse confirma M3 eléctrico com 1.000 cv

Estreado que foi em Junho durante as 24 Horas de Le Mans, segue agora uma nova "fornada" de imagens de estúdio ao lado do M3 dos anos 80 codificado como geração E30.

Uma maneira feliz de comparar as evoluções estilísticas que os unem (e também separam!), mas sempre segundo o lema O Design Reencontra o Desempenho.

O futuro M3 a electrões só chega ao mercado no próximo ano, apoiado nos inúmeros recursos exclusivos M Concept Neue Klasse que irão fazer parte dos futuros modelos de alto desempenho da BMW.

Não há muitos dados técnicos da motorização "controlada" electronicamente pelo Heart of Joy da insígnia bávara mas espera-se que a gama inclua uma caixa de velocidades virtual, e que a versão mais potente chegue aos 1.000 cv eléctricos.

Texto: P.R.S.

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