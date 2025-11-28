Não está a ser "fácil" o abandono das motorizações a gasóleo, pelo menos no que às marcas automóveis premium diz respeito.

Potência mais ecológica: Audi A6 e Audi Q5 ganham novo V6 TDI micro híbrido

Pois a marca dos quatro anéis acaba de desenvolver um novo bloco V6 turbodiesel de 3.0 litros micro híbrido com tecnologia de 48 volts para equipar os actuais Audi Q5 e Audi A6.

Elevados aos 299 cv e 580 Nm, a tecnologia MHEV Plus combinada com um compressor eléctrico proporciona mais 18 kW (24 cv) e 230 Nm adicionais nas acelerações.

Nas fases de desaceleração, o sistema é capaz de recuperar até 25 kW, para manter a energia da bateria sempre disponível.

Esta motorização aliada ao sistema quattro de tracção integral estará em breve disponível no nosso país mas apenas na berlina A6 e na carrinha A6 Avant.

"Adepto" do biodiesel

Evolução "natural" do anterior 3.0 TDI presente nos Audi S4, SQ5 e S6, a principal inovação deste e-turbo MHEV Plus é a capacidade de operar em toda a faixa de rotações e do aumento mais rápido da pressão de sobrealimentação.

A insígnia germânica sublinha afirma que a nova tecnologia motriz melhora a resposta do acelerador de forma significativa para um desempenho superior.

Não são avançados números exactos para o poder do novo V6 TDI micro híbrido mas não será absurdo apontar para um tempo abaixo dos seis segundos nos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta limitada a 250 km/hora.

Notável é também o papel da tecnologia MHEV Plus na redução dos consumos: 5,3 litros/100 km para o Audi A6 e 5,8 litros/100 km para o Q5, com as emissões de dióxido de carbono a serem de 140 e 153 g/km, respectivamente.

O remate ecológico final é dado pela compatibilidade do novo motor com biodiesel HVO100, permitindo uma redução entre 70 a 95% nas emissões de CO2 face às do gasóleo de origem fóssil.

Aliás, os novos veículos construídos nas fábricas alemãs da Audi em Ingolstadt e Neckarsulm serão entregues aos clientes com o depósito atestado com este combustível mais "amigo" do ambiente.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?