Potência exclusiva: Aston Martin DB12 S elevado aos 700 cv

Há boas notícias para quem ama bólides soberbos: a Aston Martin eleva a arte sobre rodas a um novo patamar com o novíssimo DB12 S.

Mais desejável do que nunca, o "super" Gran Tourer redefine a união entre desempenho, refinamento e emoção mecânica à conta dum nervosíssimo V8 biturbo de 4.0 litros.

São 700 cv e 800 Nm delirantes passados às rodas posteriores através duma caixa automática ZF de oito relações com conversor de binário e diferencial autoblocante traseiro electrónico.

Esta peça de alta engenharia já pode ser reservada nas variantes Coupé e Volante, com as primeiras entregas a acontecerem antes da Primavera.

Fiel à tradição

Pouco mais de um ano passado sobre o lançamento do DB12 "convencional", a Aston Martin reforçou esta quarta-feira a apetência pelo super desportivo com o novíssimo DB12 S.

Seja na versão coupé ou descapotável, o topo de gama mantém-se fiel à tradição inaugurada em 1953 pelo lendário DB3 S, com este sufixo a designar a evolução mais completa, elegante e desejável de todas.

Sob o capô muito esculpido bate o V8 biturbo de 4.0 litros da Mercedes-AMG devidamente reformulado pelos engenheiros da construtora de Gaydon.

Os 700 cv e 800 Nm que debita às rodas posteriores catapulta-o em 3,5 segundos (mais uma décima no Volante) dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 325 km/hora.

Afinações precisas

O trabalho feito na "geografia" do motor e da transmissão automática de oito relações permitiu reduzir em mais de 50% o tempo das passagens, para uma resposta instantânea e um impulso contínuo sem qualquer interrupção na potência.

Para uma experiência de condução ainda mais imersiva e conectada, o pedal do acelerador foi recalibrado, assim como o diferencial autoblocante electrónico traseiro.

O chassis também beneficia de optimizações específicas na geometria da suspensão com amortecedores Bilstein DTX, enquanto a barra estabilizadora traseira foi reforçada para manter um equilíbrio perfeito entre agilidade e conforto.

Novidade neste topo de gama são os discos de travão carbono-cerâmicos de série para travagens ainda mais precisas ao mesmo tempo que melhoram a resposta da direcção.

Luxo sem reparos

Todo este poder na estrada ou nos track days está patente no visual muito próprio do DB12 S, como se percebe no novo divisor duplo, nas entradas de ar sobre o capô e no difusor traseiro onde estão encaixadas as quatro saídas de escape.

Nova é também a asa traseira fixa, a esticar ainda mais a silhueta do bólide, que quase faz esquecer a sua função para aumentar a estabilidade a alta velocidade.

E depois é todo o conjunto a ser realçado por jantes em liga leve de 21 polegadas, "calçadas" pelos pneus Pilot Sport 5 S da Michelin.

O requinte a bordo atinge igualmente uma nova categoria graças às combinações exclusivas de materiais como o couro semi-anilina e a Alcantara, contrastados pelo controlo rotativo dos modos de condução em metal anodizado vermelho.

Para quem faz da personalização um modo de vida, a Aston Martin propõe três alternativas, sendo sempre de série os bancos dianteiros Sport Plus com regulação eléctrica, substituíveis pelos opcionais Performance em fibra de carbono.

Sem preços revelados, que deverão ser inalcançáveis para o comum dos mortais, os primeiros exemplares do DB12 S começam a ser entregues no primeiro trimestre de 2026.

