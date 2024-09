O modelo mais potente da actual oferta da Renault já tem preços para o mercado nacional: o Rafale E-Tech 4x4 de 300 cv sublinha as suas credenciais do topo de gama que é com dois níveis de acabamento.

Potência dinâmica: Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv já tem preços

Revelado em Maio, o SUV coupé estreia com um grupo propulsor híbrido plug-in de alto desempenho, com a autonomia em modo 100% eléctrico a ultrapassar os 100 quilómetros.

As reservas já estão abertas para os dois acabamentos Esprit Alpine e Atelier Alpine, com a entrada na gama a arrancar nos 55 mil euros.

Ágil quanto baste

A promessa já estava feita: ao Rafale 100% híbrido de 200 cv iria juntar-se em breve a variante híbrida plug-in de 300 cv com tracção integral e quatro rodas direccionais.

Foi precisa uma espera de mais de seis meses para agora serem anunciados os valores do topo de gama da marca do losango nos dois acabamentos em que é proposto.

Se a versão Esprit Alpine já equipa soluções mecânicas e tecnológicas que realçam o seu dinamismo na estrada, para os condutores com espírito mais desportivo está reservada a variante Atelier Alpine.

Para além de elementos estéticos específicos, como a carroçaria pintada no exclusivo Bleu Sommet acetinado contrastado com o tejadilho em Noir Etoilé e jantes em liga leve Chicane de 21 polegadas.

O chassis recebeu uma suspensão "inteligente" auto-ajustável, com regulações específicas das molas, amortecedores e barra estabilizadora segundo os parâmetros Comfort, Dynamic e Sport.

Mais de 100 km "eléctricos"

Evoluída a partir da tecnologia E-Tech Full Hybrid de 200 cv que equipa o Rafale original, assim como o Austral e o Espace, a mecânica da variante E-Tech 4x4 300 cv mantém o bloco turbo de 1.2 litros.

Todavia, nesta nova configuração de 300 cv combinados, a potência do motor térmico passa de 130 para 150 cv, com o binário a aumentar de 205 para 230 Nm.

Novidade é o facto de estar associado, não a dois mas a três propulsores eléctricos, com o principal a oferecer 70 cv e 205 Nm e o secundário, que actua como motor de arranque/gerador, a dar 34 cv e 50 Nm.

Montado no eixo traseiro está um terceiro motor eléctrico com 136 cv e 195 Nm para confirmar a tracção integral às quatro rodas direccionais com o sistema 4Control Advanced.

O resultado final são uns meros 6,4 segundos para acelerar dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a fixar-se nos 180 km/hora.

A bateria de iões de lítio com 22 kWh oferece mais de 100 quilómetros de autonomia, sendo recarregável a 7,4 kW em corrente contínua em pouco menos de três horas para atingir a capacidade a 100%.

As reservas para o Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv já estão abertas para os dois acabamentos, com os primeiro exemplares a poderem ser entregues antes do final do ano.

Versão Acabamento Preço E-Tech Full Hybrid 200 cv Techno 45.500 euros E-Tech Full Hybrid 200 cv Esprit Alpine 50.000 euros E-Tech 4x4 300 cv (PHEV) Esprit Alpine 55.000 euros E-Tech 4x4 300 cv (PHEV) Atelier Alpine 59.500 euros

