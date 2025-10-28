Potência bruta: Cupra León e Cupra Formentor ganham linha Extreme

Há uma nova variante topo de gama a coroar os Cupra León hatchback e Cupra Formentor na potência e na qualidade de condução… e sem qualquer apoio eléctrico!

Baptizada como Extreme, a nova linha inspirada no mundo da competição automóvel alia o desempenho à estética progressiva em ambos os modelos para as melhores experiências ao volante.

Ambos os modelos já têm as reservas abertas, com o hatchback a arrancar nos 63.611 euros, elevando-se aos 66.342 euros no SUV.

Emoções asseguradas

O León Extreme de cinco portas recupera o bloco 2.0 TSI elevado aos 300 cv e 400 Nm, passados ao eixo dianteiro através da caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações, engrenáveis nas patilhas no volante.

A pesar em marcha pouco mais de 1.500 quilos, já a contar com o condutor, a relação peso-potência de 5,06 kg/cv permite acelerações dos zero aos 100 km/hora em 5,7 segundos.

A tracção é optimizada pelo diferencial autoblocante electrónico, especialmente nas curvas mais exigentes, um trunfo que ganha ainda mais poder dinâmico se as jantes de 19 polegadas forem "calçadas" por pneus Performance.

A travagem é assegurada por discos Akebono perfurados e ventilados à frente com 374 mm de diâmetro e pinças de seis pistões, enquanto atrás são discos ventilados de 310 mm.

O mesmo sistema equipa o Cupra Formentor Extreme 4Drive, com os seus 333 cv e 420 Nm debitados pelo mesmo bloco 2.0 TSI a serem passados às quatro rodas através da mesma transmissão que equipa o León Extreme.

Todavia, a "corrida" dos zero aos 100 km/hora baixa para 4,8 segundos, mantendo-se a velocidade de ponta nos 250 km/hora como no hatchback.

Os dois desportivos equipam as mais recentes tecnologias de segurança ativa e de apoio à condução, incluindo o o cruise control adaptativo, o assistente "inteligente" de estacionamento e o assistente de faixa de rodagem Plus.

Visual mais extremo

A compor visualmente o León e o Formentor Extreme está uma palete de nove cores distintas, incluindo três com acabamento mate, sem esquecer a nova pintura especial Dark Void.

Ambos são realçados pelas saias laterais e pela asa traseira, com o difusor a albergar quatro saídas de escape, que no Formentor podem ser Akrapovic, e pelas jantes Hailstorm de 19 polegadas com acabamento em cobre.

O tom desportivo prossegue a bordo com o bancos CUP Bucket da Sabelt, enquanto o volante conta com os botões para seleccionar os modos de condução característicos da marca.

