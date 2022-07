Portuguesa Critical Techworks equipa BMW com arte digital

A BMW é a primeira marca automóvel a integrar, nos seus modelos, arte digital com o Digital Art Mode e o relógio digital QlockTwo.

Ambas as soluções foram desenvolvidas pela Critical Techworks, uma parceria criada pela insígnia germânica com a portuguesa Critical Software.

Experiência imersiva única a nível visual, auditivo e digital, permite aos condutores personalizarem a maneira como querem guiar.

Arte digital a bordo

O conceito Art Cars, idealizado em 1975 pela BMW, foi agora reforçado com o novo modo de condução Digital Art.

Primeiro conceito artístico criado em colaboração com a artista Cao Fei, o visual Quantum Garden ganha forma através de imagens e formas dinâmicas.

Exibidas no painel de instrumento e no ecrã táctil multimédia, são acompanhadas por luzes, cores e sons ambiente.

"Se o carro se assume cada vez mais como uma casa sobre rodas, então faz todo o sentido pensar como podemos trazer a vivência da arte para dentro dele", destaca Rui Salabert, director técnico da Critical TechWorks.

QlockTwo digital

Aquela visão artística é reforçada com a versão digital do relógio QlockTwo idealizado pela BMW e implementada pela Critical TechWorks.

Dentro do visor quadrangular instalado no carro, diferentes palavras iluminam-se para criarem frases e apresentarem as horas, como se lhe fosse perguntado.

A versão digital, que mantém o conceito do original, está agora presente no ecrã táctil de infoentretenimento, e adapta as cores ao modo de condução escolhido.

Disponível em 16 línguas, o QlockTwo adapta-se também às particularidades de cada uma delas.

"Esta é a primeira peça de arte física integrada digitalmente nos modelos BMW", explica Ricardo Loureiro, responsável de produto da Critical TechWorks.

"Mais do que funcional, esta integração reforça a estética diferenciadora que a BMW oferece, criando uma forma de mostrar o tempo numa nova dimensão".

