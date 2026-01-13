Portugal ''entra'' na rede de carregamento eléctrico Elli Mobility

Portugal é o mais recente membro a integrar a rede europeia de carregamento Elli Mobility do Volkswagen Group Charging, numa acção que dará acesso a 995 mil pontos de carregamento públicos em toda a Europa.

Esta ligação permitirá aos condutores de "eléctricos" do grupo Volkswagen, bem como modelos de outras marcas, aceder aos 15 mil pontos de carregamento conectados em mais de 6.000 localizações em todo o território português.

Além dos usuários poderem gerir as recargas em posto públicos ou em casa numa única aplicação, os pontos de carregamento disponíveis no nosso país são apresentados directamente no sistema de navegação do veículo.

Basta aos condutores nacionais registarem-se em qualquer aplicação das marcas do grupo alemão, com Portugal como país de residência, para subscrever as tarifas de carregamento e usá-la integralmente na língua portuguesa.

A faturação das sessões e dos períodos de carregamento realizados em território nacional cumprem os requisitos fiscais locais.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?