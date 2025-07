Porsche ''recupera'' visual do GTS no novo 911 Carrera 4S

Passo a passo, a geração 992.2 do Porsche 911 segue a sua "natural" atualização com o lançamento do Carrera 4S como coupé, targa e cabriolet.

A beneficiá-lo está o mesmo boxer biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha do antecessor mas agora com 480 cv e 530 Nm, um "pulo" de 30 cv face à versão anterior, com a montagem de novos turbocompressores e dum sistema de refrigeração mais eficiente.

Todo esse poder, passado às quatro rodas através duma caixa automática PDK de oito relações, permite-lhe acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos desde que equipado com o pacote Sport Chrono, para uma velocidade de ponta de 308 km/hora.

Como todas as versões com tracção às quatro rodas da gama actual, o desportivo privilegia o eixo atrás, só usando o dianteiro para elevá-la com o Traction Management (PTM) da Porsche.

Em termos dinâmicos, equipa de série rodas traseiras direccionais, assim como o Porsche Torque Vectoring Plus e o sistema de escape desportivo, com a travagem a ser assegurada pelos mesmos discos do GTS com 408 mm de diâmetro à frente e 380 mm atrás.

A ligação ao passado está patente nos novos pára-choques, em tudo semelhantes aos do Porsche 911 Turbo da série 992.1, e no redesenho dos faróis LED Matrix, com o conjunto a ser embelezado por jantes de 20 polegadas à frente e de 21 atrás.

As reservas do Porsche Carrera 4S para o nosso país já estão abertas e os preços definidos, com a entrada na gama a fazer-se com o coupé a partir de 200.263 euros, seguindo-se o cabriolet por 216.333 euros e o targa desde 218.692 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?