Porsche Panamera "racha" recorde da Tesla em Nürburgring

A pista de Nürburgring Nordschleife continua a ser o palco privilegiado pelas principais marcas automóveis para registar as capacidades dos seus modelos.

Desta vez, fala-se nos bastidores que a Porsche conseguiu fazer 7:11 segundos com um Panamera Turbo especial, pintado de negro como se tivesse acabado de sair do mundo das trevas.





Segundo o que afirma o portal GT Spirit, o protótipo em causa "roubou" apenas nove segundos Tesla 'Plaid' Model S , que acabou em cima de um reboque há um mês atrás

O modelo em causa, baptizado de Lion, é o projecto "secreto" de uma pequena equipa do construtor germânico, para provar o potencial do Panamera na competição automóvel, agora que está prestes a celebrar dez anos sobre o seu lançamento no mercado.

Para atingir aquele tempo "oficioso", o motor V8 de 4.0 litros foi "mexido" para oferecer uma potência máxima de 760 cv, o chassis sofreu pequenas alterações, e os pneus eram uns "vulgares" Sport Cup 2 da Michelin.

Além disso, 250 quilos de materiais retirados do interior do desportivo foram "substituídos por uma gaiola de segurança e dois bancos de competição, com cerca de 110 quilos, tirados de um Porsche 718 Cayman GT4.

Em relação ao tempo registado – 7:11 segundos –, Ben Weinberger, porta-voz da Porsche, não o confirma nem o desmente, mas não deixa de ser um feito "roubar" 27 segundos à marca atingida pelo seu "irmão" de série.

