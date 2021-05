Porsche Panamera: mais emoção nas mãos da TechArt

Insatisfeito com as linhas e a potência do Porsche Panamera? A TechArt tem a solução ideal para si com o programa Grand GT.

A preparadora alemã especializada nos super desportivos da marca de Estugarda mexeu no sistema de gestão do motor do super desportivo, sem interferir no software original.

O resultado? O bloco V8 biturbo de 4.0 litros da versão GTS ganhou mais 182 cv, passando para 669 cv de potência, e mais 150 Nm, para um binário total de 770 Nm.

O mesmo motor, mas agora na variante Turbo S, viu a potência aumentar 90 cv, para 720 cv, e mais 130 Nm de binário, para 950 Nm.

As acelerações ganharam outra emoção, com o GTS a fazer 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora, para 305 km/hora de velocidade máxima.

O Turbo S baixa em duas décimas de segundo o mesmo propósito, com a velocidade de ponta a chegar aos 315 km/hora.

O maior desempenho em estrada reflecte-se também nas alterações estilísticas introduzidas em ambos os Porsche Panamera.

A TechArt aumentou a largura do carro em 50 mm à frente e em 80 mm atrás, com o aumento da dimensão dos arcos das rodas.

À frente, o pára-choques com um novo spoiler integrado tem entradas maiores para optimizar o fluxo de ar e melhorar o arrefecimento dos travões.

O capô em fibra de carbono tem agora um desenho bem mais musculado, complementado pela asa traseira e pelo difusor de ar.

O conjunto é rematado por dois escapes duplos em titânio revestidos a fibra de carbono, e jantes em liga leve de 21 ou 22 polegadas.

Os revestimentos interiores são propostos com uma selecção de peles e Alcantara em várias cores e padrões com pespontos contrastantes, e acabamentos em fibra de carbono.

