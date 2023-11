Porsche Panamera ainda mais digital com 'cockpit' à Taycan

Revelados os detalhes mecânicos do novo Panamera antes da estreia mundial a 24 de Novembro, a Porsche avança agora com imagens do interior.

A berlina coupé de alto desempenho passa a contar com o recente Driver Experience, conceito estreado no Taycan e depois alargado ao Cayenne.

Os comandos estão agora o mais perto possível do posto de condução para melhorar a ergonomia e, mais precisamente, no volante ou em seu redor.

A título de exemplo está o novo painel de instrumentos de 12,6 polegadas, configurável através de um botão dedicado.

O volante inclui também os controlos dos diferentes modos de condução enquanto o selector de marchas foi montado na coluna da direcção.

A consola central passa a albergar o novo painel de climatização, numa combinação de botões tácteis e físicos, sempre a pensar na ergonomia.

Três ecrãs digitais

Com o interior a entrar claramente na era digital, é impossível não reparar no ecrã táctil multimédia de 12,3 polegadas ao centro do tabliê.

Como opção, pode contar com um terceiro visor de 10,9 polegadas à frente do acompanhante mas coberto com uma película especial.

Objectivo? Impedir que o "piloto" se distraia com os vídeos que vão entretendo o "pendura". Há ainda a possibilidade de optar por um visor head-up que também é configurável a partir do volante.



Materiais sem pele

Não é apenas no plano digital que o novo Porsche Panamera irá distinguir-se mas também pela combinação de estofos Race-Tex com o tecido Pepita.

Numa continuidade formal, como explica a marca, o novo conceito de decoração estende-se desde a consola central até às portas, sem esquecer o tabliê.

A iluminação ambiente ao longo do tabliê passa a ser de série, enquanto os bancos devem ficar mais confortáveis graças a um novo tipo de espuma.

Os bancos traseiros das versões executivas, com maior distância entre eixos, também foram revistos para oferecerem maior conforto em trajectos longos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?