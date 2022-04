O futuro da automobilidade pode ser eléctrico mas, para a Porsche, os motores térmicos ainda têm muito para dar até à sua aniquilação total.





Porsche investe 68 milhões de euros em eFuels no Chile

A apostar no desenvolvimento de combustíveis sintéticos, a insígnia de Estugarda vai investir mais de 68 milhões de euros na fábrica que a chilena HIF Global está a construir em Punta Arenas.

A instalação fabril irá produzir, já a meio deste ano, eFuels obtidos a partir de hidrogénio e dióxido de carbono, usando a energia eólica na sua produção.

Esta gasolina, considerada mais limpa pela Porsche, terá um impacto substancial na redução da pegada de carbono dos motores de combustão.

A utilização dos eFuels não deverá ficar confinada ao mercado automóvel, uma vez que o construtor germânico pretende alargá-la à aeronáutica, à indústria química ou mesmo à logística.

Além das actividades industriais, estes combustíveis sintéticos deverão ser primeiro usados na competição automóvel.

Um bom exemplo é o novo Porsche 718 Cayman GT4 RS alimentado por eFuel, apresentado no início de Fevereiro no GP Ice Race em Zell am See, na Áustria.

Seguir-se-á o abastecimento inicial dos seus modelos quando saem da fábrica e nos centros Porsche Experience.

