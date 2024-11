A gama da segunda geração do Porsche Taycan foi "fechada" com a adição dos novos Taycan 4, GTS e GTS Sport Turismo.

Porsche ''fecha'' gama Taycan com três novas variantes

Significa assim que o desportivo 100% eléctrico passa a comportar 16 variantes distribuídas por três carroçarias – coupé, Sport Turismo e Cross Turismo – numa faixa de potências dos 408 aos 1.304 cv.

Os preços já estão definidos para o nosso país e as entregas dos primeiros exemplares deverão acontecer no início do próximo ano.

Potência suplementar

O Taycan mantém-se um sucesso electrizante no seio da Porsche, seja pelo seu desenho elegante ou pela enorme potência que os modelos mais poderosos exibem.

A nova edição GTS, como berlina ou Sport Turismo, dá continuidade ao sucesso das anteriores versões, debitando 515 kW (700 cv) e 790 Nm com o Launch Control activado.

A função Push-to-Pass, que integra o pacote Sport Chrono, oferece uma potência adicional até 70 kW (95 cv) durante dez segundos.

E, à semelhança do Taycan Turbo GT, a potência suplementar é indicada por uma contagem regressiva no painel de instrumentos.

Certo é que os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 3,3 segundos, menos quatro décimas do que o antecessor com a bateria de 105 kWh brutos a oferecer uma autonomia a bater nos 630 quilómetros.

Design e tecnologia revigorados

A duas novas variantes integram as várias melhorias ao nível do design, tecnologia e equipamentos nos Taycan actualizados no início deste ano, sem esquecer a última geração do Porsche Driver Experience.

A distinção prossegue por fora com numerosos detalhes em preto ou cinzento antracite, sendo novidade os apêndice dianteiro e traseiro com inserções em preto brilhante.

O interior replica muitos dos equipamentos já presentes no Taycan Turbo GT, como os bancos desportivos Adaptive Plus ou o volante multifunções com o selector dos modos de condução.

O chassis do GTS, com as rodas traseiras direccionais como opção, vincam mais a sua personalidade, à conta da gestão activa da suspensão pneumática e da vectorização de binário, sem esquecer o Active Ride.

Tracção integral no Taycan 4

Inédito no Taycan 4 é a combinação duma eficiência elevada à inédita tracção integral, já presente no Cross Turismo.

Dependendo se equipa a bateria Performance de série (89 kWh) ou a Performance Plus opcional (105 kWh), debita uma potência até 300 kW (408 cv) ou 320 kW (435 cv) com a activação do Launch Control.

O mesmo acontece com a autonomia, com a primeira a oferecer uma autonomia até 560 quilómetros, e a segunda a chegar quase aos 650 quilómetros.

Com um motor eléctrico em cada eixo, o Taycan 4 dá maior estabilidade na condução e uma tracção superior face à versão apenas com as rodas motrizes traseiras.

E tal reflecte-se nos valores de aceleração: a berlina "demora" 4,6 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, sendo duas décimas de segundo mais rápido, mesmo pesando mais 80 quilos do que o "irmão".

Sublinhe-se ainda que o Porsche Traction Management (PTM) e a suspensão pneumática adaptativa com Porsche Active Suspension Management (PASM) são de série nesta variante.

Já com preços definidos para o nosso país, o Taycan 4 arranca nos 112.612 euros, com o GTS a começar nos 156.128 euros, e o GTS Sport Turismo nos 157.154 euros.

