Porsche Cayenne híbridos plug-in: bateria maior para mais autonomia. Veja os preços

As versões híbridas plug-in do Porsche Cayenne, denominadas Cayenne E-Hybrid, vão receber uma bateria de maiores dimensões para uma maior autonomia em modo totalmente eléctrico.

No lugar da bateria de 14,1 kWh de capacidade surge agora uma bateria com 17,9 kWh, um aumento que segundo a Porsche permite um aumento de até 30% da autonomia em modo 100% eléctrico. As versões híbridas do Cayenne Coupé também vão receber esta nova bateria.

Contas feitas, o novo Cayenne E-Hybrid é agora capaz de percorrer até 48 quilómetros em modo eléctrico, em ciclo WLTP, ao passo que o Cayenne Turbo S E-Hybrid promete uma autonomia a rondar os 42 quilómetros (WLTP).

No caso do Cayenne E-Hybrid, a motorização eléctrica é combinada com um motor V6 turbo com 3.0 litros e 340 cv, para uma potência combinada de 462 cv. Já o Cayenne Turbo S E-Hybrid recorre a um motor V8 biturbo com 4.0 litros e 550 cv para associar ao propulsor eléctrico, para uma potência total de 680 cv.

Em ambos os casos, os Porsche Cayenne híbridos plug-in surgem associados a um motor eléctrico que produz o equivalente a 136 cv e surge integrado na caixa automática Tiptronic S de oito velocidades.

Além da nova bateria, os novos Cayenne híbridos contam ainda com um modo "E-Charge" renovado, permitindo carregar as baterias até aos 80% em vez dos anteriores 100%. Isto tem uma explicação, é que a partir dos 80% de carga o carregamento é lento e pouco eficaz.

Já disponíveis para encomenda no nosso país, os novos Porsche Cayenne híbridos plug-in têm preços a começar nos 100.382 euros do Cayenne E-hybrid e nos 186.326 euros do mais potente Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Por outro lado, o Cayenne E-Hybrid Coupé está disponível a partir de 105.303 euros e o Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé arranca nos 190.631 euros.