A Porsche prossegue a electrificação da sua gama com a originalidade de colocar o novíssimo Cayenne 100% eléctrico a par da actual linha a combustão e híbrida plug-in, que deverá manter-se em produção até 2030.

Porsche Cayenne Electric estreia-se com 1.156 cv delirantes

Já na quarta geração, este SUV de 4,99 metros de comprimento e mais de 2,5 toneladas de peso combina a mais recente linguagem de estilo da insígnia alemã.

Essa ideia percebe-se nas linhas muito fluidas, logo evidentes no capô mais baixo e nos faróis Matrix LED mais delgados, que podem ser HD, enquanto na traseira compacta destaca-se a faixa LED com a inscrição Porsche iluminada.

As superfícies muito lisas têm um papel decisivo na redução do coeficiente aerodinâmico para 0,25, a que também não é alheia a acção do sistema Porsche Active Aerodynamics (PPA).

Destacado está a larga personalização do Cayenne, apoiada em 13 cores para o exterior, nove desenhos para as jantes de 20 a 22 polegadas e 12 combinações de interiores, além dos muitos pacotes de acabamentos próprios.

Interior de luxo

O habitáculo projectado especificamente para cinco ocupantes, como permitem os 3,03 metros a separar os dois eixos, dá prioridade ao conforto como se percebe na escolha dos materiais e na qualidade dos acabamentos.

O porta-bagagens oferece até 781 litros de capacidade, a que se somam mais 90 litros sob o capô, enquanto o amplo tejadilho panorâmico torna o ambiente a bordo particularmente luminoso.

O posto de condução é dominado pelo ecrã curvo OLED Flow Display sobre a consola central, devidamente separada do painel de instrumentos de 14,25 polegadas e do visor opcional de 14,9 polegadas para o "pendura".

Operado pelo sistema Android Automotive, oferece uma ampla gama de recursos que inclui assistente de inteligência artificial, planeador de rotas conectado, e streaming de vídeos e jogos.

E, em estreia no Cayenne está um visor head-up de realidade aumentada, que representa visualmente uma área de exibição de 87 polegadas a dez metros à frente do SUV.

Pode ainda contar-se com o novo "modos de humor" que, segundo a seleção efetuada, afectam a posição dos bancos, a iluminação, o controlo climático, a densidade solar do tejadilho panorâmico e o perfil sonoro.

Duas versões à partida

Construído em Bratislava sobre a mesma plataforma PPE (Premium Platform Electric) com arquitectura de 800 volts em que é montado o Macan, o novo SUV será primeiro proposto como Cayenne Electric e Cayenne Turbo Electric.

Ambos equipam dois motores síncronos de imã permanente para proporcionar a tracção integral apoiado no Porsche Traction Management (ePTM).

O primeiro comporta uma potência de 300 kW (408 cv) que quando combinada com o Launch Control, chega aos 325 kW (442 v) e 835 Nm; os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 4,8 segundos para uns máximos 230 km/hora.

O deslumbramento está mesmo na segunda proposta ou não fosse ela o Porsche de produção mais potente alguma vez produzido… e não é apenas pelos seus "normais" 630 kW (857 cv).

Quando activado o Launch Control, os 850 kW (1.156 cv) e os mais de 1.500 Nm que possui "disparam-no" em apenas 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Para chegar aos 200 km/hora, é necessária uma "espera" de 7,4 segundos, com a velocidade de ponta a estar limitada aos 260 km/hora.

Em condução mais "normal", quando activada a função Push-to-Pass para uma ultrapassagem, por exemplo, ganha-se 130 kW (176 cv) suplementares durante dez segundos.

E depois é a panóplia mecânica que acompanha o SUV, como a suspensão opcional Active Ride, em substituição da pneumática adaptativa de série, as rodas posteriores direccionais e o diferencial autoblocante traseiro.

Carregamento até 400 kW

No coração dos dois modelos está a nova bateria de alta tensão de 113 kWh, que beneficia dum sistema de arrefecimento de dupla face para uma gestão térmica optimizada.

Tal evolução permite uma autonomia combinada até 642 quilómetros para o Cayenne Electric, e até 623 quilómetros para o Cayenne Turbo Electric.

A tecnologia de 800 volts assegura carregamentos rápidos DC até 390 kW, com "picos" até 400 kW, o que significa menos de 16 minutos para "abastecer" o acumulador de dez a 80%.

Novidade é este SUV ser o primeiro Porsche a oferecer o carregamento opcional por indução até 11 kW, bastando estacionar sobre uma plataforma para o processo iniciar-se de forma automática.

A ligação da Porsche à Fórmula E também está exemplificada na recuperação de energia até 600 kW, com cerca de 97% das travagens e desacelerações a poderem ser realizadas exclusivamente pelos motores eléctricos.

Mesmo com essa capacidade regenerativa, é dada a opção ao Cayenne Turbo Electric de equipar travões carbono-cerâmicos.

Revelado ao mundo esta quarta-feira, o novo SUV da Porsche já pode ser reservado no nosso país, com o Cayenne Electric a começar nos 110.086 euros, e o Cayenne Turbo Electric a arrancar nos 171.919 euros.

