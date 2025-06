Porsche 963 RSP ''foge'' das 24 Horas de Le Mans para a estrada

A Porsche não faz por menos: 50 anos passados sobre a estreia dum 917 devidamente homologado para a vias pública a pedido do magnata Gregorio Rossi, herdeiro da Martini, a insígnia de Estugarda avança esta sexta-feira com mais uma proposta demolidora.

Saído da pista para a estrada está o brutal Porsche 963 RSP que já correu nas 24 Horas de Le Mans, e nada melhor do que revelá-lo ao público na próxima edição da prova de resistência que irá correr-se no circuito de La Sarthe no fim de semana de 14 e 15 de Junho.

Ao contrário do pedido estrambólico daquele milionário italiano, esta criação única foi criada em colaboração com Roger S. Penske, responsável pela Porsche Penske Motorsport que gere os 963 oficiais de competição.

E é em sua homenagem que o hiper híbrido ostenta as iniciais, sendo pintado no mesmo Martini Silver do 917 entregue ao "Conde Rossi", sendo o habitáculo replicado em pele bege e Alcantara.

Mais "suave" do que o original

Claro que, para ser homologado para a via pública, a Porsche teve primeiro de concretizar inúmeras alterações no 963 RSP, a começar pela suspensão para dar um amortecimento mais "macio" mas para também elevar a distância ao solo.

As ópticas à frente e atrás também foram modificadas para actuarem de maneira idêntica às dos modelos convencionais, sem esquecer os guarda-lamas posteriores completos para "cobrirem" os pneus montados em jantes forjadas OZ de 18 polegadas.

Foram ainda adicionados novos pontos de fixação para suportarem as placas de matrículas, e nem sequer foi esquecida a montagem duma buzina para alertar os transeuntes mais distraídos… se é que haverá algum à passagem ruidosa do hiper desportivo!

Todas as modificações imprimidas permitem-lhe circular oficialmente em vias públicas mas somente com uma permissão especial das autoridades francesas.

O que não foi alterado foi a mecânica face ao Porsche 963 de pista, o que significa que mantém o V8 biturbo híbrido de 4.6 litros com 680 cv de potência mas devidamente afinado para facilitar a condução numa estrada vulgar.

O Porsche 963 RSP será primeiro apreciado no circuito de La Sarthe nas 24 Horas de Le Mans, para depois ser exposto no musseu da marca, seguindo a 10 de Julho para o Festival de Velocidade de Goodwood onde será exposto ao lado do 917 de Gregorio Rossi.

