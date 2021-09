Há um Porsche 928 que bateu todos os recordes no leilão que a Barrett-Jackson realizou em Houston esta semana.





Porsche 928 de Tom Cruise em 'Negócio Arriscado' recordista em leilão

Não tivesse ele sido guiado por Tom Cruise, no filme Negócio Arriscado (Risky Business), de 1983, e, provavelmente, ninguém "pegaria" num dos desportivos mais mal amados da insígnia germânica.

Resultado? O bólide chegou aos 1,98 milhões de dólares (quase 1,7 milhões de euros) ultrapassando as estimativas mais optimistas, sendo um recorde para este modelo.

O carro foi um dos três que entraram naquele que foi um dos primeiros sucessos cinematográficos do actor, com apenas 21 anos de idade, realizado em 1983.

E é bem estrambólica a história que o rodeia, ou não tivesse sido nele que Tom Cruise aprendeu a guiar um desportivo com caixa manual de cinco velocidades.

Este Porsche 928 já esteve exposto em museus como o prestigiado Petersen Automotive Museum, em Los Angeles, e o Porsche Cars North América.

Foi ainda protagonista no documentário The Quest for the Risky Business 928, em que o realizador Lewis Johnsen enceta uma jornada para encontrar aquela "pérola".

O desportivo mantém a mesma pintura dourada com que apareceu no filme, embora originalmente estivesse pintado de branco.

Após a produção do filme, voltou à Califórnia, onde foi descoberto por Lewis Johnsen no documentário The Quest for the Risky Business 928, para voltar à sua aparência cinematográfica original.

Durante a maior parte do seu tempo de vida, foi cuidadosamente mantido numa colecção particular com climatização controlada.





Porsche 928 de Tom Cruise em 'Negócio Arriscado' recordista em leilão

Considerado mais o grande turismo do que um desportivo propriamente dito, este Porsche 928 mantém todas as características com que saiu da fábrica em 1979.

Significa isso que a equipá-lo está o bloco V8 de 222 cv e 344 Nm, segundo as especificações técnicas norte-americanas.

A aceleração dos zero às 60 milhas/hora (96 km/hora) cumprem-se em 6,8 segundos, para uma velocidade máxima a bater nos 230 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?