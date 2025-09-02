Porsche 911 tem nova versão à vista: será o Turbo S da série 992.2?

Há um novo Porsche que deverá elevar a potência e o desempenho a um novo patamar: dizem as "más línguas" que poderá ser a nova versão do Turbo S da série 992.2.

A aposta terá a sua razão de ser já que, no ano passado, a construtora começou a lançar as primeiras versões da nova fase 2, primeiro como GTS híbrido, para depois se seguirem o Carrera e o GT3, sem esquecer os Carrera S e 4S.

Nas redes sociais, o super desportivo escondido sob uma manta mostra a sua silhueta duma forma muito vaga, deixando apenas ouvir o som do motor boxer sobrealimentado no vídeo que acompanha a fotografia.

A confirmar-se, deverá ser muito mais poderoso do que o seu antecessor, que já debita 650 cv e 800 Nm, à conta do mesmo sistema motriz híbrido que equipa o recente Porsche 911 GTS da série 992.2.

Só no próximo domingo serão conhecidos mais pormenores quando acontecer a estreia do novo bólide, dois dias antes da da abertura ao público do salão automóvel de Munique.

