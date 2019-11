Porsche 911 GT2 RS destruído em minutos por falta de "mãozinhas"

Há pessoas que não sabem mesmo "mentir" quando despedaçam um super carro num acidente.

Foi o que sucedeu ao condutor de um Porsche 911 GT2 RS novinho em folha, ao envolver-se num choque em cadeia com mais quatro carros no início deste mês, numa estrada à entrada de Cardiff, no País de Gales.

O homem apresentou-se no stand da Porsche Centre Cardiff como potencial comprador deste "míssil" sobre rodas, mas primeiro pediu para fazer um test-drive.

Não se sabe como é que o stand foi na "cantiga do bandido" mas logo um vendedor prontificou-se a acompanhá-lo nas aceleradelas que o abonado "cliente" queria fazer.

Nem dois quilómetros percorreu e logo foi enfaixar-se no meio do tráfego que circulava na estrada. De acordo com Hywell Williams, que o acompanhava no teste, o indivíduo alegou uma "falhas nos travões" do Porsche 911 GT2 RS.

Até ao momento, a polícia local não revelou oficialmente detalhes sobre o que aconteceu e quem foi o culpado do acidente, que não provocou vítimas, avançando apenas com a versão do condutor.

Face a uma desculpa tão brilhante, adivinham-se vários problemas legais para o piloto amador, quer com o stand proprietário do super carro, quer com as viaturas contra quem chocou.

Equipado com um motor de seis cilindros de 3.8 litros, e com mais de 700 cv de potência, este modelo avaliado em quase 300 mil euros não é, decididamente, para brincar aos "carrinhos de choque" de uma qualquer feira popular.

Já no início de Outubro, num open track day no circuito de Monza em Itália, o piloto de um carro em tudo semelhante sentiu na pele (e na chapa) quanto custa "destruir" este modelo… e, já agora, o Pagani Huayra BC contra o qual chocou.

