Porsche 911 Dakar Sonderwunsch: exemplar único no fim da produção

Nada como fazer do 911 Dakar um super desportivo ainda mais radical do que o original. Pois a Porsche avançou por estes dias com uma versão especial para fechar a produção dos 2.500 exemplares da série.

Criado a pedido dum cliente italiano, o bólide recebeu por completo o tratamento Sonderwunsch, incluindo uma pintura exclusiva em três tons.

As cores Signal Yellow e Gentian Blue Metallic foram concebidas para ligarem-se de forma perfeita ao pacote Rallye Design que o decora, fazendo eco do visual do vencedor do Rali Paris-Dakar de 1984.

Uma linha pintada em azul separa ambos os tons enquanto o sombreado em Lampedusa Blue, numa homenagem à ilha italiana, foi criada em parceria com o proprietário desta edição única.

O amarelo muito apelativo ao olhar pinta as jantes em liga leve, entrando em contraste no habitáculo com o preto dominante.

Os pespontos dos bancos e dos painéis das portas, o logótipo 911 Dakar nos encostos de cabeça dianteiros, o selector de marchas e o contorno da consola central realçam esta cor quente.

Tirando estes "pormaiores", nada distingue este 911 Dakar Sonderwunsch dos outros 911 Dakar no plano motriz.

Na sua alma está o bloco boxer biturbo de 3.0 litros e seis cilindros, com os mesmos 480 cv e 570 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática PDK de oito relações.

Todavia, como off-roader que é, ganha mais 50 mm de altura ao solo, subindo até 80 mm com a suspensão elevada ao máximo.

O sistema, que é parte integrante do chassis reafinado, está concebido para aventuras "todo o terreno" até aos 170 km/hora, regressando às suas cotas normais quando aquela velocidade é ultrapassada.

Capaz de acelerar até aos 240 km/hora, o Porsche 911 Dakar Sonderwunsch cumpre os zero aos 100 km/hora em 3,4 segundos.

