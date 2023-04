A estreia da Porsche Sprint Challenge Ibérica no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) promete emoções aos aficionados do desporto automóvel.

Porsche 911 aterra nas bancadas do Autódromo do Algarve

Esta sexta-feira, na pista de Portimão, o Porsche 911 GT3 Cup de Alex Areia voou sobre a rede de protecção para aterrar nas bancadas do público.

As imagens foram publicadas no Twitter por petete3mil, um dos poucos espectadores a estar naquela bancada.

"Fiquei sem travões no fim da recta; virei praticamente um passageiro", explicou no Twitter o piloto da Monteiro Competições.

"Felizmente não estava ninguém naquela zona da bancada e consegui sair ileso do acidente, graças ao nível de segurança daquele carro".

O despiste aconteceu na segunda sessão de treinos livres da competição que irá acontecer este fim-de-semana. A prova faz parte das Seis Horas de Portimão, segunda etapa do Mundial de Resistência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?