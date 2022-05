Porsche 718 Cayman GT4 eléctrico é agora ePerformance

A Porsche está a trabalhar a toda a velocidade no desenvolvimento de um carro de competição totalmente eléctrico.

Em testes está um 718 Cayman GT4 Clubsport que, com os dois motores e as baterias do protótipo Mission R, será tão veloz e dinâmico como um 911 GT3 Cup.

Rebaptizado como Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, o super desportivo alimentado a electrões é 14 centímetros mais largo do que a variante Clubsport.

A insígnia de Estugarda especifica mesmo que cerca de 6.000 peças e componentes foram criados de raiz para esta variante.

A carroçaria, construída com materiais compostos de fibra natural, é realçada pelas jantes de 18 polegadas, "claçadas" com pneus de corrida Michelin.

Os dois motores eléctricos a darem tracção integral podem desenvolver, em conjunto, cerca de 1.000 cv de potência no modo de qualificação.

"Em termos de tempo por volta e de velocidade máxima, este 718 Cayman GT4 ePerformance está ao mesmo nível de um Porsche 911 GT3 Cup da série 992".

Os elogios são avançados pela própria insígnia germânica, embora se tenha escusado a revelar os reais números de desempenho em pista.

A Porsche, no entanto, tinha sublinhado que o Mission R Concept seria capaz de fazer 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, para mais de 300 km/hora de velocidade máxima.

O recarregamento da bateria de 82 kWh que o equipa é feito em 15 minutos dos cinco aos 80%, a 350 kW, graças à tecnologia de 900 volt.

Não se sabe ainda se o 718 Cayman GT4 ePerformance poderá resultar num modelo de competição.

Todavia, a sua estreia far-se-á no Festival de Velocidade de Goodwood, que decorrerá no Reino Unido entre 23 e 26 de Junho.

Seguir-se-ão outras exibições em eventos europeus antes de arrancar em digressão para os Estados Unidos, em 2023, e para a Ásia no ano seguinte.

