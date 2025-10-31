Porsche 718 Boxster S também serve para filmar...

Curioso em saber como é que a Porsche filma os seus super desportivos em plena acção na pista que decora o centro de ensaios da construtora em Leipzig?

Pois é a bordo dum 718 Boxster S de 350 cv mas não da maneira como estará a pensar: ao fotógrafo ou cameraman de serviço foi reservado o lugar… no porta-bagagens?!

A conversão adaptada às necessidades práticas aconteceu em 2017 por parte duma equipa de nove aprendizes, mas só esta sexta-feira a insígnia germânica lhe deu o devido destaque.

Na criação deste protótipo, como parte da formação no segundo ano do curso, os alunos retiraram a capota de lona e montaram uma robusta barra de protecção; a pintura em preto fosco minimiza os reflexos durante as filmagens.

Foram ainda montados suportes tubulares em aço à frente, atrás e nas laterais para o posicionamento versátil da câmara, servindo a barra anti-capotamento como um ponto de montagem elevado.

Para o operador de câmara, as bagageiras à frente e atrás foram acolchoadas e equipadas com cintos de segurança, tendo ainda sido criada uma plataforma suplementar entre os bancos dianteiros.

O 718 Boxster S foi usado nos últimos oito anos para filmar e fotografar todos os modelos da Porsche ensaiados no circuito de Leipzig.

Até mesmo a lenda do desporto automóvel Walter Röhrl foi filmado a partir daquele super desportivo, tendo igualmente servido para filmar a corrida Tutto Bene Hillclimb junto ao Lago Maggiore em Itália.

