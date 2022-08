Ponte Vasco da Gama fechada ao trânsito na madrugada de quarta-feira

O tráfego na Ponte Vasco da Gama, que liga Lisboa a Alcochete, volta a encerrar na madrugada desta quarta-feira, entre as 00h00 e as 06h00.

O anúncio feito pela Lusoponte, que gere a infra-estrutura, deve-se à necessidade de verificações topográficas, no âmbito dos trabalhos que estão actualmente a decorrer.

Como alternativa, é sugerida a Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas nesta travessia no que diz respeito aos transportes de matérias perigosas, que são permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00.

Recorde-se que, em Abril, a empresa anunciou a redução da largura das vias até ao início de Novembro, devido à realização de obras, embora com a manutenção das seis vias de circulação.

As "alterações na configuração rodoviária" foram consideradas necessárias para a substituição de "quatro tirantes da zona principal".

Os trabalhos surgiram na sequência de um acidente com um autocarro que ardeu totalmente no tabuleiro da ponte em Junho de 2021, caunsando apenas danos materiais na protecção daqueles elementos.

A Lusoponte adiantou que haveria a necessidade de proceder "ao corte total ou parcial da ponte para verificações topográficas" em diferentes datas.

